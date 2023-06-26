حماد يبحث مع بن قدارة آليات تنفيذ قرار البرلمان بشأن توزيع الثروة النفطية

استقبل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الاثنين في مكتبه ببنغازي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن رئيس الوزراء ناقش مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آليات تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (49) بشأن توزيع الثروة الوطنية وتشكيل لجنة معنية بهذا الشأن تضم وزارة التخطيط المالي والبنك المركزي هيئة الرقابة الإدارية ومكتب مراجعة الحسابات.

وتطرق الاجتماع إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.