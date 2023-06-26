يونيسيف: تأثير محسوس للتغير في المناخ والمياه على أطفال ليبيا

ليبيا- أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” تحليليا للمشهد المناخي الخاص بأطفال ليبيا والتأثير المحسوس للتغير في المناخ والمياه في ذات الوقت.

التحليل الذي تابعته وترجمت خلاصته صحيفة المرصد بين أن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع ما سيؤدي لزيادة الطلب على المياه وندرتها في وقت أصبحت فيه العواصف والفيضانات شائعة بشكل متزايد ما يؤثر على الجودة المائية وينتهك جميع جوانب حقوق الأطفال بما فيه ما هو صالح للشرب والغذاء والبيئة الصحية.

ووفقا للتحليل من المقرر أن تزداد كل هذه التأثيرات سوءا في مواجهة تغير المناخ في المستقبل مع توقعات تشير إلى مناخ أكثر حرارة وجفافا في جميع المناطق ما يحتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا لأن هذه الآثار أصبحت أكثر خطورة.

وتابع التحليل أن بيانات وأبحاث محدودة توجد حاليا حول التأثيرات المحددة التي تحدثها قضايا المناخ والبيئة والطاقة على أطفال ليبيا في وقت يهدف فيه التحليل إلى تغيير هذا من خلال تجميع أحدث البيانات والأبحاث والأدلة الأخرى اللازمة لاكتساب فهم أفضل للقضايا التي تواجه الأطفال.

وبين التحليل أنه يضم جميع أفكار وآمال ووجهات نظر الشباب وسلسلة من التوصيات لعمل البرامج والسياسات في وقت ستدعم فيه نتائج تنفيذه برنامج “يونيسف” القطري الجديد في ليبيا للأعوام 2023و2024و2025 ما يسمح لـ”يونيسف” تقديم دعم أفضل وأكبر استهدافا للأطفال الأكثر ضعفا.

وأشار التحليل إلى أن تصديق ليبيا المزمع على اتفاقية باريس الموقعة في العام 2016 والانتعاش الاقتصادي للبلاد يوفران فرصا رئيسية لإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر اخضرارا مؤكدا إن من المأمول أن يساعد التحليل بشكل إيجابي في هذا التعافي ما يلهم الحكومة والشركاء اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة وأكثر جدوى.

وبحسب التحليل يعد تغير المناخ والمخاطر البيئية الأخرى من بين أكبر التهديدات التي تواجه الأطفال الآن وفي المستقبل مؤكدا أنه ما لم يتم التعامل معها فهي مصممة لتقويض جميع جوانب حقوقهم في وقت أصبح فيه الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر والغبار والعواصف الرملية شائع نتيجة لتغير المناخ.

وتابع التحليل إن تلوث الهواء والمياه والتصحر وعدم وجود إدارة مستدامة للنفايات الصلبة تمثل عوامل مهددة للبيئة التي يعيش فيها أطفال ليبيا في وقت يهتم فيه الشباب الليبي بشدة بحالة البيئة ويريدون من حكومتهم بذل المزيد من الجهد لحمايتها.

وأضاف التحليل أن الشباب جزء مهم من الحل ويجب رفع أصواتهم وسماعها في جميع السياسات المؤثرة على حياتهم في وقت تم فيه تسجيل 20 بلدية من أصل 22 وعلى رأسها الزاوية والمرقب والجفرة ووادي الشاطئ وسرت متضررة من التغير المناخي والحرارة الشديدة وندرة المياه والفيضانات والغبار والعواصف الرملية.

ترجمة المرصد – خاص