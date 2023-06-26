ليبيا.. المبعوث الأمريكي يبحث مع رئيس مؤتمر التبو فرص تعزيز الحوار السياسي

لتقى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الاثنين، رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور.

وقال المبعوث الأمريكي عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر إنه بحث مع رئيس مؤتمر التبو، الاستقرار في ‎ليبيا والمنطقة الأوسع إلى جانب فرص لتعزيز الحوار السياسي بعد النتائج في بوزنيقة.

وكان المبعوث الأمريكي التقى الجمعة الماضية، رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، وناقشا مخرجات لجنة 6+6 حول قوانين الانتخابات.

كما ناقش الطرفان الحاجة إلى بناء توافق للمضي قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح لليبيين الفرصة لانتخاب قادتهم الوطنيين.

وحثا جميع الأطراف على دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، لتسهيل العملية الانتخابية.

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