الأمم المتحدة تنفذ 108 مشاريع في 28 موقعاً في ليبيا في 2022

الوطن| رصد

نفذت الأمم المتحدة في ليبيا 108 مشاريع في 28 موقعًا خلال عام 2022، لتعزيز الحوكمة وتحسين الفرص الاقتصادية وإعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وأضافت البعثة في تغريدة لها أنه في عام 2023، تمضي الأمم المتحدة بأقصى سرعة لتنفيذ إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة، والذي ينسق عملها والحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع، الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية جميع الناس في ليبيا.