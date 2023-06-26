أمن بنغازي يُداهم مكتباً لإصدار مستندات مزورة ولوحات مركبات مسروقة ورخص للعمالة

عُقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي عن مكتب لتأمين المركبات بمنطقة السرتي حيث يقوم هذا المكتب بإصدار كتيبات ولوحات معدنية لمركبات مسروقة وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي لواء سليمان بوشيبة تعليماته بالتأكيد على صحة المعلومات وضبط الأشخاص المطلوبين.

تم خروج أعضاء التحريات بالقسم إلى منطقة السرتي وتم إعداد كم محكم لأحد الأشخاص يعمل بالمكتب سالف الذكر وطلبو من تزوير كتيب مركبة مسروقة فطلب منهم 400دينار مقابل تزويره للكتيب وتم الإطاحة به والقبض عليه متلبساً داخل المكتب وبتفتيش المكتب إحترازياً تم العثور على عدد 17 لوحة معدنية وعدد 20كتيب ومجموعة عقود وعدد 10 رخص تخص العمالة الوافدة ونماذج خاصة بالفحص الفني ومجموعة أختام وتم ضبط الشخص المطلوب والمبرزات وتم الإنتقال به إلى القسم

بالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ع.ف من مواليد 2002 ليبي الجنسية وأفاد قائلا بأنه يعمل بهذا المكتب وان مالك المكتب يعمل في تزوير رخص القيادة للعمالة الوافدة والأجانب واستخراج مستندات لمركبات مسروقة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة، ولازال البحث مُستمراً عن الشخص الآخر .