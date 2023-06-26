تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا

أعلن المجلس الاوروبي اليوم الاثنين تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (EUBAM Libya) لمدة عامين حتى 30 يونيو 2025.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له بحسب وكالة آكي إنه “في سياق المراجعة الاستراتيجية قرر المجلس أن تساهم البعثة في تعزيز قدرات السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة فيما يختص بإدارة الحدود الليبية، مكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب”.

كما تم تمديد بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح (EUBAM Rafah) وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة المدنية في الأراضي الفلسطينية (EUPOL COPPS) لمدة عام واحد حتى 30 يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لسنة إضافية.