خلال لقائه المشري..مبعوث الرئيس الفرنسي: فرنسا ترحب بمخرجات لجنة 6+6

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عبر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير عن ترحيبه وترحيب بلاده بنتائج أعمال اللّجنة المشتركة (6+6) وبالعمل الّذي أُنجز حتى الآن.

وأكد سولير خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في طرابلس أن المندوب الفرنسي أشاد في جلسة مجلس الأمن بنتائج اللجنة المشتركة وجهودها.

وشدد في ذات الوقت على دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها، آملاً أن يستمر العمل حتى وضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

ومن جانبه أوضح المشري أنه قدم مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات سيعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده.