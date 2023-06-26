ليبيا.. “حماد” يبحث مع “بن قدارة” تطبيق قرار البرلمان بخصوص توزيع الثروة النفطية

استقبل رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، اليوم الاثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة إن حماد، بحث مع بن قدارة، آليات تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط والمالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

كما تطرق اللقاء الى ازدياد معدلات إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كامل المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.

وكان مجلس النواب الليبي أصدر القرار رقم 49 لعام 2023 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بشأن توزيع الثروة على المواطنين والاقاليم.

وينص القرار على أن تتولى اللجنة وضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، يضمن تمتع كل أفراد الشعب الليبي من موارد بلادهم، ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات بجميع أوجهها، لخلق توازن اقتصادي واجتماعي على الأراضي الليبية، يعود بالرفاهية والتنمية على أفراد المجتمع، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم، بحيث تقسم المبالغ المخصصة للبابين الثاني والثالث في الميزانية العامة إلى نسبتين مئويتين، تودع النسبة الأولى في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وتودع النسبة الثانية في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي، على أن تتم عملية الإيداع والتحويل باستقطاع هذه النسب مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته.

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