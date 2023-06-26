ليبيا الان

السلاك: السفارات مكتظة بغير المؤهلين والخارجية تعج بأكفاء لا “كتوف” لهم

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك،أذكر عندما كنت على رأس منصبي عدد الأشخاص الذي جاؤوا ويطلبون التوسط لدى صانع القرار للعمل كسفراء وقناصل وغيرها، وعندما كنت اسألهم عن خبراتهم و مؤهلاتهم وسابق أعمالهم فى المجال الدبلوماسي أو العمل السياسي عمومًا كنت أحصل على إجابات ملتوية ملخصها لا يوجد والبركة فيك يا خوي!”.

وأضاف السلاك، في تغريدة له عبّرتويتر،ويشهد الله أننى لم أتجاوب يومًا مع هذه الطلبات السخيفة ومن لديه عكس ذلك يتفضل، والمحصلة سفارات مكتظة عن آخرها بغير المؤهلين وفضائح بالجملة فى شتى أصقاع الأرض، فى المقابل عشرات بل مئات الشباب وغير الشباب من العاملين فى الخارجية مُدربين وأكفاء وبعضهم وصل إلى درجة سفير لكن لاكتوفلهم!.

الوسوم

السفارات المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي ليبيا محمد السلاك

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك