السلاك: السفارات مكتظة بغير المؤهلين والخارجية تعج بأكفاء لا “كتوف” لهم

الوطن| رصد

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك،” أذكر عندما كنت على رأس منصبي عدد الأشخاص الذي جاؤوا ويطلبون التوسط لدى صانع القرار للعمل كسفراء وقناصل وغيرها، وعندما كنت اسألهم عن خبراتهم و مؤهلاتهم وسابق أعمالهم فى المجال الدبلوماسي أو العمل السياسي عمومًا كنت أحصل على إجابات ملتوية ملخصها لا يوجد و“البركة فيك يا خوي!”.

وأضاف السلاك، في تغريدة له عبّر “تويتر“،“ويشهد الله أننى لم أتجاوب يومًا مع هذه الطلبات السخيفة ومن لديه عكس ذلك يتفضل، والمحصلة سفارات مكتظة عن آخرها بغير المؤهلين وفضائح بالجملة فى شتى أصقاع الأرض، فى المقابل عشرات بل مئات الشباب وغير الشباب من العاملين فى الخارجية مُدربين وأكفاء وبعضهم وصل إلى درجة سفير لكن لا “كتوف” لهم!.