ميلاد: تشغيل مطار أوباري بعد انتهاء أعمال الصيانة 

قال مدير مطار أوباري محمد ميلاد إن الشركة التي تقوم بصيانة المهبط بدأت أعمالها، ومن المتوقع أن تستكمل رصف طبقة الإسفلت النهاية خلال شهر، ومنذ مطلع العام الحالي والمطار متوقف عن تسيير الرحلات الداخلية.

وتابع قائلًا “نقوم الآن بإيجاد حل جذري للمشاكل التي يعاني منها المطار اللوجستية، لاسيما مراعاة المواصفات العالمية في صيانة المهبط. لأول مرة يستعمل الربط الشبكي “جوغريد” في صيانة مهابط المطارات في المنطقة الجنوبية، وهو ما سيطيل عمر الإسفلت ويمنع حدوث تشققات بالمهبط نتيجة ارتفاع درجات الحرارة”.

وأردف قائلًا “5 مشاريع بالمطار استكمل بعضها والبعض الآخر لا يزال قيد الإنجاز، وتشمل مبنى إداريا متكاملا وسياجا حول المطار وممر توصيل وساحة وقوف لطائرات، ولم يتبق سوى المهبط، وسنخاطب الطيران المدني بإذن التشغيل وشركات الطيران بعد انتهاء صيانة مهبط المطار”.