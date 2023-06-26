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مجلس النواب الليبي يصوت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن المجلس صوت خلال جلسة اليوم بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.

وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من عدد من السادة الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني.

كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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