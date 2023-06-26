حماد وبن قدارة يناقشان سبل تطبيق قرار البرلمان الخاص بتوزيع الثروة الوطنية

استقبل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم الإثنين، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، في مدينة بنغازي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

وبحث حماد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، آليات تطبيق قرار مجلس النواب رقم (49) بخصوص توزيع الثروة الوطنية، وتشكيل لجنة معنية بالخصوص تضم وزارة التخطيط المالية والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

كما تطرق اللقاء، إلى إنتاج النفط وخطة المؤسسة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كامل المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.