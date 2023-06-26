خلال لقائه السفير الروسي الجديد..المنفي يؤكد حرصه على مساهمة روسيا في استقرار ليبيا

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، حرصه على مساهمة روسيا في استقرار الأوضاع في ليبيا.

وأوضح المنفي خلال لقائه السفير الروسي الجديد لدى ليبيا إدار أغانين، أن لروسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي دور في تحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة

وأبدى رئيس المجلس الرئاسي تطلعه إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جهته، أشاد السفير الروسي بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.