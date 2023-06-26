«الرئاسي»: السفير الإيطالي أكد دعم بلاده لخطوات «المنفي» في تحقيق السلام بليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية إيطاليا الجديد لدى ليبيا”جيانلوكا ألبريني”.

ونقل السفير الإيطالي، تحيات حكومته والشعب الإيطالي للمنفي وللشعب الليبي، مؤكداً دور وأهمية المجلس الواضح في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا، والنمو الاقتصادي، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على وضع الترتيبات المالية، مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته.

ورحب المنفي، بالسفير الإيطالي الجديد، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، مذكراً بأن المجلس الرئاسي نجح في المحافظة على وقف إطلاق النار والتمسك بوحدة التراب الليبي.

وأكد المنفي، عراقة الحضارة الليبية وتاريخها الطويل الممتد عبر الحقب الزمنية المختلفة، وأن المجلس سيعمل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى التعاون المستمر بين ليبيا وإيطاليا في محاربة الهجرة غير الشرعية، بما يخدم مصلحة البلدين.