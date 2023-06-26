السفير الروسي الجديد: الظروف الأمنية في ليبيا أصبحت أفضل بكثير

قال السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، إن الظروف الأمنية أصبحت أفضل بكثير، وكما ترون، ليس هناك أعمال عسكرية، والبلد عمليا انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، والاختلافات بين السياسيين الليبيين يجري تسويتها عبر الحوار.

وأضاف السفير الروسي، أن الحضور الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، والآن سنعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية، وفقا لـ«وكالة سبوتنيك الروسية».

ولفت إلى أن السفارة الروسية تنظّم عملها وتعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقا مع ممثلي ليبيا.

وأكد أن الليبيين أيضا مهتمون بالحوار معنا والاستماع إلى تقييماتنا ووجهة نظرنا، متابعا:” سيواجه الدبلوماسيون الروس في البداية مهمة الوصول إلى المستوى السابق للعلاقات بين موسكو وطرابلس، وبعد ذلك يجب المضي قدمًا”.

وتابع:” سيكون من الضروري الجلوس معًا ومناقشة مجالات التفاعل التي تهم كلا الجانبين، لتحديد خطوات ملموسة، وتُعِدّ الصيغة الجيدة لذلك اللجنة الحكومية الدولية المشتركة”.