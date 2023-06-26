حتى يونيو 2025.. الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة “يوبام – ليبيا” عامين إضافيين

مدد المجلس الأوروبي في بروكسل، مهمة بعثته المدنية للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا «يوبام – ليبيا» عامين إضافيين، وذلك بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الإثنين.

ووفقا للوكالة، أوضح المجلس الأوروبي في بيان أنه جرى «تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (EUBAM Libya) لمدة عامين حتى 30 يونيو 2025»، منوهاً بأنه «في سياق المراجعة الاستراتيجية قرر المجلس أن تساهم البعثة في تعزيز قدرات السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة فيما يختص بإدارة الحدود الليبية، مكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب».