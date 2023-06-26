البرلمان يصوت بالإجماع على اختيار “خالد امراجع المبروك” رئيساً للرقابة الإدارية

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس «صوت بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية»، وذلك خلال «جلسة رسمية مغلقة» عقدت، اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

وأضاف بليحق في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب مساء اليوم، إن هذا التصويت جاء بعدما قدم عدد من أعضاء المجلس طلباً بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتابع “بليحق” أن، المجلس أيضا صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من السادة الأعضاء باعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة السيد أحمد خليفة حمد ابريدان.