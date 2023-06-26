لدعم حرس السواحل.. إيطاليا تُسلمّ ليبيا زورقين

استلمت قاعدة طرابلس زورقين من نوع “كروبيا”، قادمين من إيطاليا في إطار الاتفاقيات المبرمة لدعم جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وبدعم ورعاية من الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان صادر عن منصة حكومتنا عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أفادت فيه، أن رئيـس أركان القـوات البحـرية “نورالدين البوني” تفقد “الزورقين” قبيل الشروع في تنفيذ مهامها، في إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الليـبية،

وجاء تسليم الزورقين بحضور آمر قاعدة طرابلس البحرية، وآمر شعبة العمليات البحرية، وآمري إدارات وقطاعات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.