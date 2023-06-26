الدبيبة يتفق مع السفير الروسي على انتقال السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس

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اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، مع السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس القادم.

وشدد الدبيبة خلال لقائه أغانين في مكتبه بالعاصمة طرابلس على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية.

من جانبه، نقل أغانين تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات.

وأطلع السفير الروسي الدبيبة على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، وأكد الدبيبة في هذا السياق، دعمه الجهود الدولية للتهدئة وتغليب لغة العقل