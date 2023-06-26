المشري يقدم لـ”المبعوث الفرنسي”مقترحًا لخارطة طريق تفضي للانتخابات

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” بمقر المجلس في طرابلس. وتناول اللقاء نتائج أعمال اللّجنة المشتركة (6+6). وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وبدوره قدم “المشري”، مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات سيعرض على المجلسيْن لتنقيحه واعتماده.

ومن جانبه، عبّر المبعوث الفرنسي عن ترحيبه وترحيب بلاده بهذه القوانين وبالعمل الّذي أُنجز حتى الآن من لجنة 6+6.مبينا ذلك من خلال إشادة المندوب الفرنسي في جلسة مجلس الأمن بنتائج اللجنة المشتركة وجهودها،

كما أكد “سولير”، على دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها، آملاً أن يستمر العمل حتى وضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.