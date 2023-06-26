الدبيبة لـ«المبعوث الفرنسي»: حكومتي حريصة على إنجاح الانتخابات المرتقبة

استقبل عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، في العاصمة طرابلس.

وبحث الدبيبة، مع المبعوث الفرنسي، ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكداً حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل المبعوث الفرنسي إلى ليبيا تحياتِ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، مؤكداً دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص فرنسا على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية في ملف الانتخابات المرتقبة.

كما تطرق الطرفان، إلى ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شدد الدبيبة على ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكداً أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.