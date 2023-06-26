الدبيبة: أعيان الزاوية يدعمون خطة محاربتي لأوكار التهريب والجريمة بـ«الساحل الغربي»

استقبل عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مساء اليوم الإثنين، عدداً من أعيان بلدية الزاوية، ومديري المكونات الإدارية بالبلدية، بحضور عضو مجلس النواب “عائشة شلابي”، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وأكد الحاضرون، دعمهم لخطة وزارة الدفاع لمحاربة أوكار التهريب والجريمة ببلديات الساحل الغربي، معتبرين ذلك خطوة هامة لبسط الأمان بعد سنوات من غيابه، على حد تعبير بيان حكومة الدبيبة.

وناقش الدبيبة، خلال اللقاء، تأخر تنفيذ انتخابات المجلس البلدي، وضرورة تحديد موعد لإجرائها.

وكلف الدبيبة، وزير الحكم المحلي بوضع جدول زمني معلن، لإجراء انتخابات البلدية، وتكليف لجنة فرعية قادرة على الإشراف وضمان نجاحها، خاصة بعد الاستقرار الأمني بها، وعدم إعطاء أي مبررات لتأخر إنجازها.

كما تابع اللقاء، الملف الخدمي، وتفعيل عدد من المشروعات المتوقفة بالبلدية، وإعطاء الأولوية لمشاريع الصحة والتعليم.

وأعرب الحاضرون، عن امتنانهم لخطة عودة الحياة، التي وصلت مشروعاتها لكافة مناطق ليبيا.