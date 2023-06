رغم حكم بعدم دستوريتها.. البرلمان يختار رئيس وأعضاء “المحكمة الدستورية” المنشأة حديثا

أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس صوت بالإجماع خلال “جلسة رسمية مغلقة” على اختيار رئيس وأعضاء للمحكمة الدستورية.

وبحسب بليحق فإن الجلسة المغلقة تغيّب عنها رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الأول فوزي النويري، وكانت برئاسة النائب الثاني مصباح دومة.

وذكر بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واختيار “خالد امراجع محمد المبروك” خلفا له.

وأضاف بليحق أن النواب صوتوا بالإجماع أيضا على إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار إدارة جديد برئاسة “أحمد خليفة حمد ابريدان”.

وفي مارس الماضي، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة في بنغازي.

وكان هذا أول طعن يتم الفصل فيه بعد عودة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للعمل من جديد، والنظر في الطعون المقدمة اليها.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا أعلنت في أغسطس 2022 إعادة تفعيل عمل الدائرة الدستورية، والتي توقفت عن العمل في مايو 2016.

المصدر: المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق

