ميناء بنغازي يدشن خطا ملاحيا مباشرا مع الموانئ التركية

العنوان-بنغازي

نظم بميناء بنغازي البحري الأحد، حفل تدشين الخط الملاحي المباشر بين ميناء بنغازي والموانئ التركية بدون محطات ملاحية أو (ترانزيت)، بمعدل ثلاث رحلات بحرية شهريا عن طريق شركة المسار لصاحبها موسى العبار، الوكيل الملاحي للشركة الملاحية الدولية (نيزك)، ويعد أول خط ملاحي مباشر بين بنغازي والموانئ التركية، ويحمل هذا الخط الملاحي حاويات مليئة ببضائع مختلفة، وبأسعار أقل تكلفة وأسرع وقت.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الليبية، حضر الحفل مدير جمارك ميناء بنغازي البحري لواء عادل العوامي، ومدير عام غرفة الملاحة البحرية معيتيقة ماضي، ومدير الشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي مهندس سعيد العوامي، مدير إدارة ميناء بنغازي البحري كابتن مجدي الفرجاني، و رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ومدير عام شركة المسار، والوكيل الملاحي لشركة نيزك الدولية المتخصصة في النقل البحري، وعدد من رؤساء الإدارات المختلفة بميناء بنغازي البحري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير عام شركة المسار سالم العبار قوله: “نحتفل اليوم بتدشين خط ملاحي جديد بميناء بنغازي البحري، ووصول أول رحلة مباشرة من تركيا إلى بنغازي بشكل مباشر للخط الملاحي الدولي ( نيزك لاين )، ونحن الوكلاء الحصريين لهذا الخط، موضحا أنه في القريب سيكون هناك رحلات محلية من موانئ أوروبية مختلفة وموانئ إماراتية على نفس الخط ،واليوم نبدأ بتغطية الرحلات بين بنغازي والموانئ التركية”.

وتابع العبار: “ستكون هناك رحلة كل (12) يوم تقريبا، وتستغرق مسافة الرحلة فقط (4) أيام ويومين في التفريغ، ولهذا ستكون هناك ثلاث رحلات شهريا ودون الاضطرار للرسو على محطة ملاحية وتضييع الوقت، وسنقوم بنقل بضائع مختلفة سواء كانت تركية او بضائع (ترانزيت) مؤكدا الاستعداد التام للتعاون مع التجار لنقل بضائعهم في حال تواصلوا مع مكاتبنا في تركيا أو بنغازي”.