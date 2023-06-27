الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية بعثة “يوبام” في ليبيا حتى 2025

أعلن المجلس الاوروبي اليوم الاثنين، تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا (EUBAM Libya) لمدة عامين حتى 30 يونيو 2025.

وقال المجلس في بيان إنه “في سياق المراجعة الاستراتيجية قرر المجلس أن تساهم البعثة في تعزيز قدرات السلطات والوكالات الليبية ذات الصلة فيما يختص بإدارة الحدود الليبية، مكافحة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب”.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعطى في 22 مايو 2013، الضوء الأخضر لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، وهي بعثة مدنية تندرج ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك، لدعم السُلطات الليبية في تحسين وتطوير أمن حدود البلاد.

وأسس المجلس الأوروبي هذه البعثة التي تُعدّ جزء من النهج الشامل للاتحاد الأوروبي لدعم انتقال ليبيا وتحولها إلى دولة ديموقراطية مستقرة ومزدهرة، منذ سبتمبر 2019، كان مقر البعثة في طرابلس، لكنها تحتفظ بمكتب فرعي في تونس، وفي 18 يونيو 2021، مدد المجلس تفويض البعثة لمدة عامين إضافيين حتى 30 يونيو 2023، حيث وافق على ميزانية قدرها 84.85 مليون يورو للفترة من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2023.

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وتعمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا على دعم السُلطات الليبية فيما يخص تطوير مجال أمن وإدارة حدود البلاد البرية والبحرية والجوية. وبوصفها بعثة مدنية لإدارة أزمات مُكلّفة ببناء القدرات، فإن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا توفّر الدعم للسلطات الليبية على الصعيدين الاستراتيجي والتشغيلي.

ويتم ذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب والتوجيه للنظراء الليبيين بهدف تعزيز الخدمات الحدودية وفقًا للمعايير الدولية والممارسات المهنية الأمثل، وأيضا من خلال تقديم المشورة للسلطات الليبية بشأن وضع استراتيجية وطنية متكاملة للإدارة الحدودية .