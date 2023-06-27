لجنة “هيكلة استثمار مطار معتيقة” تجتمع لوضع مقترح لتنفيذ مشروع استثمار المطار

الوطن| رصد

عقدت اللجنة المكلفة من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة والمكلفة لوضع مقترح للهيكلة الاستثمارية لمطار معتيقة، برئاسة مدير عام المحفظة طويلة المدى، بمقر مصلحة المطارات، اليوم الأحد، اجتماعًا بحضور رئيس مصلحة المطارات ورئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي و رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الذروة القابضة، وبمشاركة مستشارين وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وبحث الاجتماع مناقشة المقترح المعد من قبل اللجنة فيما يخص هيكلة مشروع الاستثمار وآليات التمويل ومراحل التنفيذ ومراجعة دراسةالجدوى الاقتصادية بعد إضافة التعديلات المطلوبة.

واستعرض رئيس اللجنة، المذكرة التي أعدتها اللجنة ردًا على المذكرة المحالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة بالحكومة المنتهية، والتي أوصت بأن يتم إضافة بعض التعديلات على مقترح مشروع الاستثمار في مطار معيتيقة.

وأضافت اللجنة بعض المكونات الأساسية وإنشاء محفظة استثمارية وتوسيع قاعدة المشاركة في المشروع لتشمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأفراد.

من جانبه تطرق رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي، إلى مفهوم التمويل من خارج الميزانية العامة للدولة وطرق وأساليب التمويل الغير مصرفية والهيكلة الاستثمارية التي يجب أن تتبع في مثل هذه المشاريع التنموية.

وبالختام قدمت شركة مجموعة الذروة القابضة باعتبارها مطور المشروع، شرح عن آخر المستجدات المتعلقة بالدراسة والتعديلات التي أضيفت عليها ومخرجات الجدوى الإقتصادية لمشروع الامتياز وفق أسلوب التصميم والبناء والتشغيل والتسليم (DBOT) والتي تم إعدادها من قبل شركة (KPMG) للاستشارات.