تعليم الوحدة: نتائج الشهادة الإعدادية ستكون جاهزة الأحد المقبل

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الدبيبة “محسن الكبيّر”، الاثنين، إن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للعام الدراسي ستكون جاهزة للإعلان الأحد المُقبل.

وأضاف الكبير، في تصريحات له نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة، أن عملية تصحيح أوراق الإجابة تتم على ثلاث مراحِل، وهي العد، والفرز، للتحقق من أوراق الإجابة، والمسح الضوئي لأوراق الإجابة، إضافة إلى جمع درجة الامتحانات مع أعمال السنة.

كما طمأن وكيل الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم بأن نسبة الخطأ في تصحيح أوراق الإجابة هي صفر في المائة، مؤكدا أن أي سؤال به خطأ سيتم إعطاء درجته كامِلة ولن تُوزع درجته على باقي الأسئلة.

وأشار الكبير إلى إن المنظومة الإلكترونية للتَّصحيح ترفض التَّصحيح في حالة واحدة فقط، وهي وجود أكثر من عَملية تظليل على إجابة السؤال الواحد.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت الاثنين اختتام امتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي لـ 123491 طالب وطالبة بالداخل، و855 طالب وطالبة بِالمدارس الليبية بالخارج.