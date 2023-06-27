سفير إيطاليا الجديد يؤكد دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن السفير الإيطالي نقل تحيات حكومته والشعب الإيطالي لرئيس المجلس الرئاسي وللشعب الليبي.

وأكد على دور وأهمية المجلس الواضح في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا، والنمو الاقتصادي، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على وضع الترتيبات المالية، وعلى دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته.

من جهته رحب المنفي، بالسفير الإيطالي الجديد، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كافة المجالات، مذكراً بأن المجلس الرئاسي نجح في المحافظة على وقف إطلاق النار والتمسك بوحدة التراب الليبي.

وأكد على عراقة الحضارة الليبية وتاريخها الطويل الممتد عبر الحقب الزمنية المختلفة، وأن المجلس سيعمل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى التعاون المستمر بين ليبيا وإيطاليا في محاربة الهجرة غير الشرعية، بما يخدم مصلحة البلدين.

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