ميناء بنغازي يستقبل خمسة سفن محملة بالمواشي قادمة من أوروبا

الوطن| رصد

استقبل ميناء بنغازي، 5 سفن محملة بالمواشي قادمة من أوروبا خلال أسبوعين فقط.

حيث جاء التقسيم بأن السفينة Atlantic Rose محملة بعدد 10.756 للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي قادمة من رومانيا، بينما السفينة Freedom التي تحمل 9.850 من الأغنام للوكيل الملاحي ليبيا أمان قادمة من رومانيا .

هذا و رست على رصيف ميناء بنغازي السفينة Lady Arsha وعلى متنها عدد 9000 رأس من الأغنام قادمة من اسبانيا للوكيل الملاحي الدوسر.

حيث جاءت السفينة Lady Arsha للوكيل الملاحي الدوسر محملة بعدد 125.8500 من الأبقار والاغنام قادمة من اسبانيا .

و وصلت لميناء بنغازي البحري السفينة Wmf Express وتحمل 17.700 رأس من الأغنام لصالح شركة أمان ليبيا للتوكيلات الملاحية .

هذا و أفاد مدير مكتب المناولة، شعبان الدلح، بأن الشركة الليبية للموانىء سخرت كافة امكانياتها لتفريغ الشحنات القادمة إليها في وقتقياسي لا يتجاوز اليوم الواحد لكل سفينة وذلك لضيق الوقت وقرب عيد الأضحى المبارك وكل عام وانتم بخير.