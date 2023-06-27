الوطن| رصد

عقد الاجتماع الأول العادي وغير العادي للجمعية العمومية لمصرف الإدخار والاستثمار العقاري، اليوم الإثنين، برئاسة وزير الاسكان والتعمير بالحكومة المنتهية ابوبكر الغاوي.

وحضر الاجتماع كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وزير المالية خالد المبروك، وزير الشباب فتح الله الزنّي، و وزير العدل حليمة البوسيفي، وممثل عن وزير التخطيط محمد أبودينة بالحكومة المنتهية الولاية و رئيس وأعضاء إدارة المصرف .

وبحث الاجتماع سير العمل بالمصرف، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن مبادرة رئيس مجلس الوزراء للإقراض الشبابي والأسر المحتاجة.

وناقش الاجتماع تطوير آليات العمل بالمصرف، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الإجراءات المحالة للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة .