نقابة مُعيدي مصراتة تطالب بتحسين الظروف المعيشية للمعيدين وزيادة رواتبهم

الوطن| رصد

طالبت نقابة مُعيدي مصراتة، في بيان لها بتحسين الظروف المعيشية للمعيدين وزيادة رواتبهم وصرف كل المستحقات المالية لهم، وإيفادهم للخارج.

و أوضح البيان أنه سرقت من معيدي مصراتة كافة حقوقهم، منها حق الدراسة والإيفاد وكذلك زيادة الرواتب حسب الجدول الموحد.

وبين البيان أنه تم حرمان المعيدين من زيادة الرواتب وفق الجدول الموحد للرواتب لتبقى رواتبهم عند 680 دينار ليبي.

وتابع البيان أن فضيحة التفويضات تُعد من أخطر الجرائم المالية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطنين.

وذكر البيان أن الإيفاد وإكمال الدراسات العليا حق أصيل للمعيدين وفق القوانين واللوائح والأعراف الأكاديمية.