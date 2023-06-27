ليبيا الان

“الدبيبة” يجري جولة تفقدية لمحلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أجرى رئيس الحكومة المنتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، جولة تفقدية رفقة عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، لمحلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز للوقوف على المشروعات الجارية بها وعلى خطة البلدية لتطويرها.
ومن جانبه أكد الدبيبة، خلال جولته التفقدية ولقائه أهالي المنطقة، على ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية وتفعيل لائحة الإيرادات المحلية.
وكما تفقد رئيس الحكومة المنتهية، مشروع صيانة وتطوير طريق الظهرة الرئيسية التي جرى الانتهاء منها، مشيدا بالجهود التي تبذلها شركة الخدمات العامة طرابلس.
بدورة أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة الاهتمام بالحدائق الموجودة بالمحلة، لتكون متنفسا لسكان المنطقة.
الوسوم

بلدية طرابلس المركز رئيس الوزراء بالحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ليبيا محلة الظهرة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك