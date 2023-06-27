“الدبيبة” يجري جولة تفقدية لمحلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز

الوطن|متابعات

أجرى رئيس الحكومة المنتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، جولة تفقدية رفقة عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، لمحلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز للوقوف على المشروعات الجارية بها وعلى خطة البلدية لتطويرها.

ومن جانبه أكد الدبيبة، خلال جولته التفقدية ولقائه أهالي المنطقة، على ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية وتفعيل لائحة الإيرادات المحلية.

وكما تفقد رئيس الحكومة المنتهية، مشروع صيانة وتطوير طريق الظهرة الرئيسية التي جرى الانتهاء منها، مشيدا بالجهود التي تبذلها شركة الخدمات العامة طرابلس.