المنفي يلتقي سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا

ليبيا
الوطن/متابعات
التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم سفير جمهورية إيطاليا الجديد لدى ليبيا”جيانلوكا ألبريني”. والذي بدوره نقل تحيات حكومته والشعب الإيطالي لفخامته وللشعب الليبي
وأكد السفير على دور وأهمية المجلس الواضح في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا، والنمو الاقتصادي، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على وضع الترتيبات المالية، مشيراً إلى دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته.
واشاد المنفي بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في كافة المجالات وأن المجلس سيسعى لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً على استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في محاربة الهجرة غير الشرعية، بما يخدم مصلحة البلدين.
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