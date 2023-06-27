المنفي يلتقي سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا

ليبيا

الوطن/متابعات

وأكد السفير على دور وأهمية المجلس الواضح في تحقيق الاستقرار والسلام في كل أنحاء ليبيا، والنمو الاقتصادي، والخطوات المُنجزة في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، والعمل على وضع الترتيبات المالية، مشيراً إلى دعم بلاده للمجلس الرئاسي في كل خطواته.