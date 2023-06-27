“الدبيبة” يبحث مع المبعوث الفرنسي ملفي إجراء الانتخابات والإنفاق الحكومي

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الحكومة منتهية الولاية‬⁩ “⁧‫عبد الحميد الدبيبة” المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ⁧‫ليبيا‬⁩ بول سولير، في طرابلس‬⁩.

وبحث الدبيبة، مع المبعوث الفرنسي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل المبعوث الفرنسي إلى ليبيا تحياتِ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، مؤكدا دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص ⁧‫فرنسا‬⁩ على استمرار التواصل مع ⁧‫حكومة الدبيبة في ملف الانتخابات المرتقبة.

كما تطرق الطرفان، إلى ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكدا أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.