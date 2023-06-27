الجهاني يستنكر أداء مجلس النواب واتخاذ قرارت مخالفة للعمل البرلماني

الوطن/متابعات

استنكر عضو مجلس النواب عصام الجهاني انعقاد جلسة سرية لمجلس النواب اليوم الإثنين منوها بأنه لايوجد أمر طارىء لإنعقادها وأن إتخاذ مثل هذه القرارات مخالفة للعمل النيابي

وأكد الجهاني أن الإجراءات و القرارات باطلة شرعا و قانونا و حيث أن المجلس بالفترة الاخيرة قام بإصدار بعض القرارات الهامة و التي تمس وحدة المؤسسات و بنفس الطريقة و مشيراً إلى أن هذه التصرفات من بعض الأعضاء لا تمثل مجلس النواب مجتمعا بل تخلق مزيد من الفوضى التشريعية و صواب القرارات الناتجة عنها.

واشار النائب بأنه لن يتم الأخذ بأي قرارات تصدر بهذه الطريقة لا من ناحية شرعيتها أو قانونيتها بل هي لا تغطي ثمن الحبر التي كتبت به، بالإضافة لجعل صورة مجلس النواب امام الشعب و مؤسساته فوضوية و لا تمثله وقال بان رئاسة المجلس سوف تعلن عقد جلسة رسمية بعد إجازة العيد و وتبين جدول اعمالها لتصويب و مراجعة القرارات المتخبطة و إعادة الأمور لنصابها المقبولة.