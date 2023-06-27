عقيل: يجب التصدي لمخططات خلق جيش مليشوي موازٍ للجيش الليبي

أكد عز الدين عقيل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أنه يجب التصدي لمخططات خلق جيش مليشوي موازٍ للجيش الليبي.

وقال عقيل، في منشور عبر «فيسبوك»: “إن أي محاوله يتورط فيها الغرب عبر استخدام الجيش الإيراني، لزعزعة النظام السياسي بطهران؛ سيعيد استنساخ نفس المشهد الدائر بالسودان اليوم بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، وعليه فإن حزب الله والحشد الشعبي وقوات التدخل السريع والفاغنر بل والبلاك ووتر أيضا التى قد يُدخلها ترمب أو أي ناقص عقل آخر على شاكلته يوما بحرب ضد الجيش الأمريكي داخل أمريكا نفسها”.

وأضاف “يجب ويجب جدا أن يدفع الليبيين إلى التصدي الكامل والمقاومه حتى الموت ضد كل المخططات الانجلوسكسونيه الهادفة لخلق جيش مليشيوي محلي مواز للجيش الليبي”.

وتابع “إذا أردتم أيها الليبيون الغرق بالعنف حتى يوم القيامة والعيش بالذل والهوان حتى آخر يوم في الدنيا وحتى آخر فرد من سلالتكم؛ اسمحوا لواشنطن ولندن بإلباسكم ثوب العار هذا”.