السلاك: على الدولة توزيع الثروة الوطنية على كل المناطق وفقًا للإعلان الدستوري

ليبيا- أكد محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي أن قرار حكومة أسامة حماد لن يجمد إيرادات النفط بالكامل، إنما الإيرادات – التي تتحول إلى مخصصات مالية – وفقاً لبند التنمية في الميزانية.

السلاك وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”،قال:” مجلس النواب وحكومة حماد يتحفظان على ما تقوم به حكومة الدبيبة في طرابلس من تصرف في المليارات ضمن باب التنمية الخاص بالمشاريع والبنى التحتية وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية”، بالإشارة إلى أن الأموال لا تذهب إلى الغاية المرصودة لها، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد.

وأردف: “بناء عليه، تم اتخاذ هذا القرار واللجوء إلى القضاء لتجميد هذا البند مع استمرار المصاريف التسييرية الأخرى من دعم ومرتبات وغيرها من الأبواب المتّصلة مباشرة بالمواطن الليبي”.

أما بخصوص خلفيات تهديد حكومة حماد بقطع التمويل عن خصومها في الغرب،أشار السلاك إلى أن الصراع على الثروة هو لبّ المشكل وبيت القصيد في المشهد الليبي،وأن لا خلفية أخرى غير ذلك.

وأردف أن جلّ الحروب، اندلعت بسبب الرغبة في السيطرة على الثروة، والمجتمع الدولي يعرف ذلك، لهذا انبثق ما سُمي بالمسار الاقتصادي عن اجتماعات برلين 1 وبرلين 2، وهي بمثابة لجنة ترأسها الولايات المتحدة تتمتع فيها مصر بالعضوية، ومكونة أيضا من عدد من الخبراء الاقتصاديين لبحث إطار متوازن لتوزيع الثروات بشكل عادل دون أن يضغط طرف على آخر.

وخلص السلاك إلى أن الحل لحسم هذا الإشكال بطريقة عادلة لا إجحاف فيها ضد أحد هو أن تطال الثروة الجميع استنادا إلى المادة الثامنة من الإعلان الدستوري المؤقت، التي تؤكد أنه يجب على الدولة توزيع الثروة الوطنية على كل المدن والمناطق.