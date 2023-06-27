لأول مرة.. تدشّين خط ملاحي مباشر بين بنغازي والموانئ التركية

دشّن ميناء بنغازي البحري خط ملاحي مباشر مع الموانئ التركية، دون محطات ملاحية أو “ترانزيت”، بمعدل ثلاث رحلات بحرية شهرياً عن طريق شركة “المسار”، الوكيل الملاحي للشركة الملاحية الدولية “نيزك” والذي يعد أول خط ملاحي مباشر بين بنغازي والموانئ التركية.

وقال مدير عام شركة المسار، سالم العبار: “إننا نحتفل اليوم بتدشين خط ملاحي جديد بميناء بنغازي البحري، ووصول أول رحلة مباشرة من تركيا إلى بنغازي بشكل مباشر”.

وأوضح في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية (وال)، أنه في القريب ستكون هناك رحلات محلية من موانئ أوروبية مختلفة وموانئ إماراتية على نفس الخط.

وأضاف العبار أن تغطية الرحلات بين بنغازي والموانئ التركية، ستكون بواقع رحلة كل 12 يوماً تقريباً،

وتستغرق مسافة الرحلة أربعة أيام، بالإضافة إلى يومين في التفريغ، وبالتالي ستكون هناك ثلاث رحلات شهرياً، دون الاضطرار للرسو على محطة ملاحية، حيث سيجرى نقل بضائع مختلفة سواء كانت تركية أو بضائع “ترانزيت”.

وأكد استعداد الشركة للتعاون مع التجار لنقل بضائعهم سواء في تركيا أو بنغازي.

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وحضر حفل التدشين، مساء الأحد، مدير جمارك ميناء بنغازي البحري الواء عادل العوامي، ومدير عام غرفة الملاحة البحرية معيتيقة ماضي، ومديرالشركة الليبية للموانئ فرع بنغازي المهندس سعيد العوامي، ومدير إدارة ميناء بنغازي البحري مجدي الفرجاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي صالح العبيدي، ومدير عام شركة المسار، والوكيل الملاحي لشركة نيزك الدولية المتخصصة في النقل البحري، وعدد من رؤساء الإدارات المختلفة بميناء بنغازي البحري.