الحاسي: ثورة 17 فبراير حققت أهدافا تنويرية بجعل «ورثة الطغيان» يشاركون بالانتخابات

رأى رئيس الوزراء الأسبق لما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» عمر الحاسي، أن ثورة 17 فبراير حققت بعض أهدافها التنويرية وجعلت من وصفهم بـ«ورثة الطغيان»، يقبلون بالمشاركة في الانتخابات، على حد تعبيره.

وقال الحاسي، في تغريدة عبر «تويتر»: “درس من ثورة ليبيا، الثورات الناجحة هي التي تغير الإنسان وليس فقط نظام حكم، والثورات التنويريّة هي التي لا تُطيح بنظام حكم بقدر ما تُطيح بعقلية وثقافة سلطويّة مُنتشرة في المجتمع”، بحسب وصفه.

وأضاف “ثورة 17 فبراير حققت بعض أهدافها التنويرية عندما جعلت ورثة الطغيان يقبلون بالمشاركة في الانتخابات”، وفقا لحديثه.