الدبيبة والسفير الروسي يحددان موعد انتقال سفارة موسكو للعمل من طرابلس

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع السفير الروسي الجديد لدى ليبيا “أيدار أغانين”، استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، واتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى العاصمة طرابلس في أغسطس القادم.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة شدد خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية.

من جانبه، نقل “أغانين” تأكيد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات.

وأطلع السفير الروسي الدبيبة على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، وأكد الدبيبة في هذا السياق، دعمه الجهود الدولية للتهدئة وتغليب لغة العقل.