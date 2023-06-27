بالصور | المنفي يعتمد أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا

ليييا – اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا.
المنفي تسلم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قبول أوراق اعتماد كل من:” سفير روسيا إدار أغانين،وسفير جمهورية إيطاليا جيانلوكا ألبريني،وسفير جمهورية غانا مارك مايكل انتسي،و سفير جمهورية بنقلاديش أبو الحسنات محمد خير البشير،وسفير دولة الفاتيكان المونسينيرو سافيو اسف سيلا”
وأكد المنفي خلال استقباله السفراء الجُدد،عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة.
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