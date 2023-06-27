بالصور | المنفي يعتمد أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا

ليييا – اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الإثنين، أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا.

المنفي تسلم بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قبول أوراق اعتماد كل من:” سفير روسيا إدار أغانين،وسفير جمهورية إيطاليا جيانلوكا ألبريني،وسفير جمهورية غانا مارك مايكل انتسي،و سفير جمهورية بنقلاديش أبو الحسنات محمد خير البشير،وسفير دولة الفاتيكان المونسينيرو سافيو اسف سيلا”