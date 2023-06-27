الأرصاد الجوية: الأجواء صيفية مستقرة على اغلب مناطق البلاد

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية مستقرة على اغلب مناطق البلاد، ودرجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصليةلهذا الشهر (يونيو) وتكون معتدلة على المناطق الساحلية حيث تتراوح مـــابين (25-30)مْ مع رطوبة عالية نسبياً، ومابين (31-35)مْ علىالدواخل بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (34-41)مْ.

وتوقع المركز احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت وبعض مناطق الخليجوالجبل الاخضر.

وتستمر الأجواء معتدلة مع أول ايام العيد، وتشهد ارتفاع تدريجي من يوم الخميس على مناطق الدواخل للشمال الغربي ومناطق الجنوبالغربي.