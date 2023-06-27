روسيا: التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا عاد بالكامل

السفير الروسي،وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك” في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام، قال:” الآن الظروف الأمنية أصبحت أفضل بكثير كما ترون، ليس هناك أعمال عسكرية، والبلد عملياً انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، حيث يتم تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار”.

وأضاف:”فنعم، التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، والآن سوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية”.