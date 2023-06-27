شاهد.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لـ3 أيام بدءاً من الثلاثاء 27 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد، مع درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه يوم الغد على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً، وتتراوح مابين (30-35 )مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-31)مْ على اغلب المناطق مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية وتسجل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الخميس على مناطق الخليج.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الخميس على أغلب المناطق.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ.