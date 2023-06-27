الدبيبة يتفقد محلة الظهرة بطرابلس

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة محلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز للوقوف على المشروعات الجارية بها وعلى خطة البلدية لتطويرها.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد خلال جولته التفقدية ولقائه أهالي المنطقة، على ضرورة الاهتمام بالتنمية المحلية وتفعيل لائحة الإيرادات المحلية.

كما تفقد الدبيبة رفقة عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، مشروع صيانة وتطوير طريق الظهرة الرئيسية التي جرى الانتهاء منها، مشيداً بالجهود التي تبذلها شركة الخدمات العامة طرابلس.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة الاهتمام بالحدائق الموجودة بالمحلة، لتكون مُتنفَّساً لسكان المنطقة.