سليمان: حقوق برقة وفزان وطرابلس لن تُنتزع إلا بتحقيق الاستقرار ومكافحة الفساد

ليبيا – قال عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان، إنهم توقعوا من مجلس النواب أن يصدر القوانين الانتخابية التي توافقت عليها لجنة 6+6، لكنّه خرج أمس الإثنين بقرارات وصفها بـ”العبثية”تؤكد أنه يُقَاد من الخلف،على حد تعبيره.

سليمان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل “، رأى أن التلويح بإغلاق النفط يهدد بوضع اقتصادي خطير وسيؤثر في المواطن تأثيرًا مباشرًا، ويزيد الوضع السياسي تأزيمًا.

وأكد أن المرحلة تتطلب من الجميع استيعاب خطورة استمرار الانقسام المؤسسي واحتكار موارد الدولة لصالح أشخاص أو مدن، منوها إلى أنه لا مخرج من هذا الوضع الهش وغير المستقر إلا بالانتخابات.

وأردف:”تلوح أمامنا فرصةٌ ثمينةٌ علينا اغتنامها بعد إنجاز القوانين الانتخابية بتوافق بين المجلسين المناط بهما سن التشريعات وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته”.

سليمان نوه إلى أن حقوق برقة وفزان وطرابلس لن تُنتزع بتشكيل لجنة لتقاسم المغانم، فالحقوق تصل إلى مستحقيها عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ومكافحة الفساد.