الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل إلى 41 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد، مع درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه غدًا على أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبياً، بينما على الدواخل تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعاً تدريجياً خلال اليومين المقبلين.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على مناطق الخليج وبنغازي، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مئوية على أغلب المناطق مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، وتسجل ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة يوم الخميس على مناطق الخليج.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس على أغلب المناطق.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية.