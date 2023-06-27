بلدية وجامعة “بنغازي” تبحثان التعاون العلمي لتقديم الاستشارات الفنية

الوطن| رصد

قام وفد من جامعة بنغازي برئاسة وكيل الشؤون العلمية لجامعة بنغازي، عبد الكريم عبدالله الغزالي، و رئيس قسم علوم الأرض عوض بلال، و أعضاء هيئة التدريس بالقسم، من بزيارة لبلدية بنغازي إلتقوا خلالها رئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري، بحضور مدير مكتب شؤون رئيس المجلس يوسف الزواوي .

وناقش اللقاء إتفاقية جامعة بنغازي عن طريق قسم علوم الأرض بكلية العلوم مع كل من مركز “ايبيليو” للأبحاث الكاريستية بإيطاليا، وجامعة “كاتانيا” بإيطاليا، والتي تختص بِدراسة الظواهر الكاريستية والكهوف بضواحي مدينة بنغازي والجبل الأخضر

هذا وقدم وفد جامعة بنغازي نبذة مختصرة على الإتفاقية وأهم أهدافها والتي منها الإستفادة من الخبرات الإيطالية في رسم خرائطتفصيلية وعالية الجودة للكهوف والعُيون الطبيعية والفَجوات التًحت السَطحية.

حيث ناقش الوفد مخاطر هذه الفَجوات التَحت السَطحية على السُكان و البنية التحتية بالإضافة إلى خُطورة تلوث المياه الجوفية.

من جانبه أكد الغزالي على أهمية هذه الإتفاقية لمدينة بنغازي ومُدن الجبل الجبل الأخضر والبطنان و خص بالذكر برنامج إعادة إعمار بنغازي.

وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية، على إستعداد البلدية لتقديم الدعم الكافي لإنجاح هذه المشروع العلمي الهام وإتفق الحضور علىأهمية ان تكون جامعة بنغازي بيت الخبرة الإستشارية لبلدية بنغازي.