وزراء بحكومة الدبيبة يناقشون سير العمل بمصرف الادخار والاستثمار العقاري

اجتمع عدد من وزراء حكومة الدبيبة، لمناقشة سير العمل بمصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وأوضحت صفحة حكومة الدبيبة، على فيسبوك، في بيان، تفاصيل “الاجتماع الأول العادي وغير العادي للجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، برئاسة وزير الإسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي”.

وأشار البيان؛ إلى أنه “تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة سير العمل بالمصرف ، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن استمرارية تنفيذ المبادرة”، كما تمت مناقشة “تطوير آليات العمل بالمصرف، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الإجراءات المحالة للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة”.

وشارك في الاجتماع كلًا من وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، ووزير المالية، خالد المبروك، ووزير الشباب، فتح الله الزنّي، ووزير العدل، وحليمة البوسيفي، وممثل عن وزير التخطيط، محمد أبودينة، ورئيس وأعضاء إدارة المصرف.