السفير الجزائري يبحث مع المبعوث الأمريكي دعم جهود إطلاق المفاوضات

بحث السفير الجزائري سليمان شنين مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أهمية دعم الجهود الأممية لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات في ليبيا.

وقال نورلاند في تغريدة لسفارة الولايات المتحدة بموقع “تويتر” ناقشنا أنا والسفير الجزائري أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لإطلاق مفاوضات سياسية تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لانتخابات ناجحة وحماية ليبيا من الاضطرابات الإقليمية.